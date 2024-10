Bruno Fagundes e Igor Fernandez - Araujo / Agnews

Publicado 20/10/2024 12:22

Rio - Bruno Fagundes confirmou o fim do namoro com o ator Igor Fernandez durante uma interação com os fãs no Instagram Stories, neste sábado (19). Apesar de não revelar o motivo do término, o filho de Antônio Fagundes ressaltou que os dois continuam grandes amigos.