Bella Campos Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2024 20:06 | Atualizado 20/10/2024 20:07

Rio - Bella Campos, de 26 anos, surpreendeu seguidores ao aparecer com um novo visual neste domingo (20). A atriz ousou e apostou no cabelo curtinho. Nos cliques publicados nas redes sociais, ela aparece mostrando o dedo do meio sorrindo e fazendo caretas.



"Depois que tentam te matar tantas vezes e você sobrevive, acontece algo poderoso", escreveu ela na legenda do carrossel de fotos.



O novo visual de Bella, que foi anunciada como Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo", fez sucesso entre os internautas. "Amo que a diva fica linda com todos os cortes de cabelo que existem",elogiou a fã. "É aquilo, né, Deus no céu e a Bella Campos na terra", acrescentou mais uma. "Linda", afirmou a seguidora.