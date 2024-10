Fabíula Nascimento via Instagram - Reprodução Instagram

Publicado 20/10/2024 16:01

Rio – Fabíula Nascimento, de 46 anos, encantou internautas com um vídeo dos filhos gêmeos, Roque e Raul, de 2 anos, fruto do relacionamento com o ator Emílio Dantas, neste domingo (20). No registro, publicado no Instagram, os meninos aparecem brincando na chuva e estão vestindo uma capa de chuva amarela e vermelha, junto a uma galocha.

"O que adoece seu filho é vírus! Deixa chover", legendou a atriz na postagem. A publicação encantou amigos de Fabíula, que comentaram: "Hahaha, amo", escreveu Paolla Oliveira. "Que fofura", declarou Cris Viana. "Que delícia", afirmou Carol Castro. "Lindos", elogiou Fernanda Paes Leme.



Fabíula Nascimento e Emílio Dantas estão juntos desde 2015 e os filhos gêmeos nasceram em 2022.