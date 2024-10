Maiara - Reprodução / Instagram

Rio - Maiara, dupla de Maraisa, rebateu uma fã que disse que ela não deu mais certo amorosamente com ninguém pois ainda ama Fernando Zor, seu ex-noivo. A cantora, então, pediu que a internauta deixasse o sertanejo, que assumiu recentemente o namoro com a dermatologista Lara Bissi, em paz.

"Ela não se dá com ninguém porque ainda ama o Fernando", afirmou uma seguidora de Maiara durante uma live no Instagram. A artista rebateu: "Pelo amor de Deus, deixa o Fernando em paz. Ele tá super feliz, gente. Deixa o homem ser feliz com a namorada dele. Vocês também não perdem a oportunidade de ficarem calados, né?".

Logo depois, Maiara pediu: "Libera ele, gente, pelo amor de Deus". Para quem não lembra, os cantores, que estavam juntos desde 2019, viviam um relacionamento ioiô, com muitas idas e vindas.