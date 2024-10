Glória Menezes ganha festa intimista para celebrar os 90 anos - Reprodução / Instagram

Glória Menezes ganha festa intimista para celebrar os 90 anos Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2024 22:25

Rio - Glória Menezes, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, completou 90 anos no sábado (19) e ganhou uma celebração intimista ao lado da família. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a atriz aparece com um look estampado, cercada por amigos e familiares enquanto apagava as velinhas do bolo.

fotogaleria

Viúva do ator Tarcísio Meira, com quem foi casada de 1962 até a morte dele em 2021, a artista tem feito raras aparições públicas, sendo mais vista nas postagens da nora, Mocita Fagundes, que é casada com Tarcísio Filho, único filho dela com Tarcísio Meira, enquanto os outro dois nasceram do primeiro casamento, com Arnaldo Brito.



Homenagens dos famosos





trajetória da atriz foi celebrada por diversos amigos e colegas de profissão. Nas redes sociais, Patricia Pillar, resgatou momentos ao lado de Glória, durante a parceria em produções como "Brega & Chique", "Rainha da Sucata" e "A Favorita".

"Hoje é aniversário de 90 anos de Glória Menezes! Tive o imenso prazer de conviver com essa atriz extraordinária, uma amiga e colega de trabalho generosa. Estivemos juntas em 'Brega & Chique', 'Rainha da Sucata' e 'A Favorita'. Muita saúde, Glória, querida!!! E um beijo cheio de carinho!", escreveu Patricia.



A publicação de Patricia atraiu comentários de várias outras estrelas. "Viva", comentou Beth Goulart. Já Ary Fontoura deixou uma série de emojis de coração.