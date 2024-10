Filha de Thais Fersoza e Michel Teló surpreende ao usar vestido de casamento da mãe na renovação de votos - Reprodução / Instagram

Filha de Thais Fersoza e Michel Teló surpreende ao usar vestido de casamento da mãe na renovação de votos Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2024 19:16 | Atualizado 20/10/2024 19:17

Rio - Thais Fersoza contou neste domingo (20) que Melinda, sua filha com Michel Teló, usou seu vestido de casamento na renovação de votos. A apresentadora explicou que teve a ideia de transformar o vestido original em uma versão sob medida para a filha de 7 anos.



fotogaleria

"Sobre o outro vestido especial da noite... A Melinda nos deu esse presente ao usar o vestido do nosso casamento. Tive essa ideia e perguntei pro Michel o que ele achava… na hora se emocionou! Perguntei pra Lê se era possível fazer um igual e ela disse que seria ainda mais especial, disse que era possível pegar o meu, o original e diminuir, adaptar pro tamanho dela! Nosso coração disparou! E aí como começou a surpresa… não contamos pra Melinda até ficar pronto!", revelou.



Thais contou como a filha reagiu ao saber do seu look. "Quando chegou, abrimos juntos e foi muuuuito emocionante, ela ficou muito feliz com a oportunidade de usar exatamente o mesmo vestido que usei há 10 anos atrás quando casamos… o olhar do Michel vendo ela pronta também foi emocionante… Ao vesti-la, tanta coisa passou pela minha cabeça. Foi mágico!", acrescentou.



A apresentadora ainda contou que a surpresa seria também para os convidados. Além do vestido, Melinda também usou o mesmo penteado que Thais usou no casamento original. "E a ideia era que fosse surpresa para todos... no convite da renovação a foto era do casamento há 10 anos atrás… então, acho que todos identificaram… vocês sabiam? Tinham percebido? Inclusive com o mesmo penteado que a mamãe casou em 2014. Minha princesa é especial! O maior amor do mundo por essa menininha", finalizou.



A renovação de votos, que aconteceu no dia 14 de outubro, foi realizada aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, marcando os 10 anos de casamento do casal.