Cauã Reymond foi fotografado pelo peruano Mario Testino - Reprodução Instagram

Cauã Reymond foi fotografado pelo peruano Mario TestinoReprodução Instagram

Publicado 20/10/2024 14:16

Rio – Cauã Reymond, de 44 anos, arrancou suspiros dos internautas ao posar pelado para as lentes do fotografo peruano, Mario Testino, neste domingo (20). Na imagem, o pai de Sofia está no meio das plantas segurando uma toalha. O registro rendeu diversos comentários de seguidores no Instagram.

fotogaleria

"Uau", declarou um seguidor. "Que marido tem paz com o Reymond a soltas por aí?", brincou um internauta. "Algum cardiologista pode socorrer a gente?", comentou outro. "Gente, qual a necessidade da toalha?", disse uma fã.



O ator recentemente foi confirmado para o elenco o remake da novela 'Vale Tudo', da TV Globo. No folhetim, ele interpretará o personagem César.