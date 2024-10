Jennifer Lawrence - Reprodução / Instagram

Jennifer LawrenceReprodução / Instagram

Publicado 20/10/2024 13:59

Rio - Jennifer Lawrence, de 34 anos, está grávida do segundo filho. O bebê é fruto do casamento da atriz com o diretor de arte, Cooke Maroney, de 40. Juntos desde 2017, eles já são papais de Cy, de 2.

Os rumores sobre a gestação de Lawrence surgiram após ela ser vista em um jantar em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a barriga saliente à mostra. Neste domingo (20), ela confirmou a notícia à edição norte-americana da revista "Vogue".

Jennifer é conhecida por seu trabalhos em franquias como "Jogos Vorazes" e "X-Men". A atriz foi indicada ao Oscar quatro vezes e levou a estatueta uma vez por seu trabalho no filme "O Lado Bom da Vida".