A influenciadora Vanessa de Oliveira, dona de um perfil com 800 mil seguidores no Instagram, tem usado sua plataforma para detonar o sertanejo Zezé Di Camargo e a mulher Graciele Lacerda. O casal processou Vanessa após ela utilizar a história de amor deles para promover um curso intitulado 'O Segredo das Amantes', garantindo ajudar esposas a se proteger de amantes. E Vanessa destaca Graciele como um exemplo.



Vanessa acusa Zezé e Graciele de viverem em uma ilusão por negarem que o relacionamento começou como uma traição.

"Onde eles acreditam que ninguém vai lembrar que ela foi amante dele por mais de dez anos? Querer apagar o histórico dela, uma vez que ela é, praticamente, a mulher no Brasil mais conhecida com histórico de traição. É simplesmente acreditar que Papai Noel existe e que todo mundo vai engolir essa história", escreveu.



Em 2014, Graciele afirmou estar com Zezé há nove anos, período que coincide com o casamento dele com Zilu, de quem se separou em 2012. Vanessa aconselhou Graciele a não tratar Zezé como um troféu e criticou a forma como o casal lidou com a exposição pública.

"Esperar por um homem, sendo amante dele por dez anos, ser o foco de intriga e separação de uma família e ainda por cima ouvir da boca dele que ele passou o rodo no Brasil inteiro, e você ser considerada a amante número 1, no maior escândalo de traição que a gente já soube nesse país, não é benefício para ninguém", provocou a influencer.

Vanessa também chamou Zezé de "escravoceta", alegando que ele defende Graciele incondicionalmente, mesmo após ela ter sido acusada de criar perfis falsos para atacar Zilu. A influenciadora acusa Graciele de ser manipuladora e dissimulada.

"Quando o homem é escravocetado por uma mulher, ele vai defender essa mulher de todas as situações do mundo. A Graciele já esteve como a errada na história. Comprovado que ela fez um perfil fake para atacar a Zilu, e, mesmo assim, o Zezé estava lá defendendo ela em público. Ela faz a carinha da inocente, da vulnerável, e na hora H, ela 'manda ver' como ninguém. Amigos, eu trabalho com isso. Ela foi desmascarada nacionalmente, e ela continuou falando com as pessoas como se não tivesse feito nada. Isso é um indício de uma pessoa dissimulada. Ela é ardilosa e manipuladora", completou Vanessa, que recebeu milhares de curtidas com a publicação.



O processo se arrasta na Justiça e o casal, até o momento sofreu algumas derrotas. Zezé e Graciele pediram uma indenização de R$ 200 mil por danos morais, mas foi negado. No processo, o casal alega que Vanessa ofendeu a honra e reputação para atrair consumidores e pede a remoção dos anúncios, além de proibir futuras menções.