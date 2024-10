Fernanda Lima brilha ao desfilar com os filhos gêmeos, Francisco e João, no SPFW - Van Campos / Agnews

Fernanda Lima brilha ao desfilar com os filhos gêmeos, Francisco e João, no SPFWVan Campos / Agnews

Publicado 20/10/2024 16:10 | Atualizado 20/10/2024 16:10

Rio - Os gêmeos Francisco e João, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, desfilaram ao lado da mãe no São Paulo Fashion Week (SPFW) neste sábado (19), pela marca The Paradise. A apresentadora compartilhou os bastidores do evento e a reação dos filhos em suas redes sociais. Os jovens de 16 anos estão seguindo os passos dos pais na carreira de modelo e têm chamado a atenção da web pela beleza na passarela.

"Tenham paciência com a mãe coruja. Prometo que vou parar.. mas eles não estavam lindos?", escreveu ela na legenda da publicação.



"Eu estava bem feliz. Meus filhos nesse momento começaram a ficar com vergonha porque a mamãe começou a perder a compostura. Mas é isso, gente. Temos que celebrar", disse ela em determinado momento do vídeo. A apresentadora também contou que a filha mais nova, Maria Manoela, de 4 anos, estava na plateia prestigiando a mãe e os irmãos.

Famosos ficaram encantados com a família. "Como são lindos", elogiou Tata Werneck. "Altíssimo astral!!", comentou Astrid Fontenelle. "Muito lindos vocês três", afirmou Monica Martelli. "Família linda, emocionante vocês juntos", falou Dani Calabresa.