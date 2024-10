Glória Menezes - Reprodução / Instagram

Rio - Neste sábado (19), a atriz Glória Menezes comemora seu 90º aniversário. Ícone da teledramaturgia brasileira, Glória foi protagonista de algumas das produções mais memoráveis da história da televisão. Desde sua estreia na TV Excelsior com "2-5499 Ocupado" (1963) — a primeira telenovela diária do Brasil — até sucessos mais recentes como "Totalmente Demais" (2015), a artista conquistou o coração do público.

Atualmente, Glória vive no Rio de Janeiro, perto dos filhos Tarcísio Meira Filho e Maria Amélia, após a dolorosa perda do marido, o ator Tarcísio Meira, que faleceu em 2021, vítima de Covid-19. O casal, que esteve junto por 59 anos, era um dos mais queridos da televisão brasileira.



Embora Glória esteja longe das novelas desde "Totalmente Demais", seu legado permanece forte. Ao longo da carreira, participou de mais de 40 novelas da TV Globo. Entre seus trabalhos mais lembrados estão "Sangue e Areia" (1967), "Brega & Chique" (1987), "Rainha da Sucata" (1990) e "A Favorita" (2008), onde seu papel como Dona Irene conquistou uma nova geração de fãs.



Homenagens



A trajetória da atriz foi celebrada por diversos amigos e colegas de profissão. Nas redes sociais, Patricia Pillar, resgatou momentos ao lado de Glória, durante a parceria em produções como "Brega & Chique", "Rainha da Sucata" e "A Favorita".



"Hoje é aniversário de 90 anos de Glória Menezes! Tive o imenso prazer de conviver com essa atriz extraordinária, uma amiga e colega de trabalho generosa. Estivemos juntas em 'Brega & Chique', 'Rainha da Sucata' e 'A Favorita'. Muita saúde, Glória, querida!!! E um beijo cheio de carinho!", escreveu Patricia.



A publicação de Patricia atraiu comentários de várias outras estrelas. "Viva", comentou Beth Goulart. Já Ary Fontoura deixou uma série de emojis de coração.