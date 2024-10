Rosé e Bruno Mars surgem em varanda de hotel no Rio e interagem com fãs - Reprodução / Instagram

Publicado 19/10/2024 16:42 | Atualizado 19/10/2024 16:47

Rio - Neste final de semana, o Rio de Janeiro está em clima de festa com a presença da estrela do K-pop Rosé, integrante do grupo Blackpink, e do astro Bruno Mars. A cantora, de 27 anos, que já vinha encantando fãs com sua simpatia em aparições pela cidade, apareceu na varanda do hotel ao lado de Bruno, neste sábado (19), aumentando ainda mais os rumores de uma possível participação no show do cantor, que será realizado hoje e no domingo (20), no estádio Nilton Santos.



Bruninho, apelido carinhoso dados pelos brasileiros, escolheu um look especial para este sábado. Ele surgiu usando um casaco da Seleção Brasileira e um óculos no estilo juliet.

Mesmo em meio à chuva, na última sexta-feira (18), ela acenou para os fãs da sacada de seu hotel, tirou selfies e interagiu com os presentes, fazendo questão de descer para atender todos que a aguardavam na porta.



Os cantores têm aproveitado o tempo juntos no Rio. Na quinta-feira (17), foram vistos no clássico Fla x Flu no Maracanã.

