Zayn Malik e Liam Payne Reprodução / Internet

Publicado 19/10/2024 15:54 | Atualizado 19/10/2024 15:56

"Dada a perda desoladora que tivemos nesta semana, tomei a decisão de adiar a passagem da minha turnê pelos Estados Unidos. As datas estão sendo remarcadas para janeiro e irei compartilhá-las assim que tudo for resolvido nos próximos dias. Os ingressos vão continuar válidos para as novas datas. Amo vocês e obrigado por entenderem", escreveu Zayn no Instagram.Na quinta-feira (17), Zayn se pronunciou sobre a morte do amigo e prestou homenagem. "Liam, tenho me pegado falando em voz alta com você, esperando que possa me ouvir. Não consigo parar de pensar em quantas conversas ainda tínhamos para ter. Nunca pude agradecer de verdade por me apoiar nos momentos mais difíceis da minha vida. Sinto tanto a sua falta", começou."Perder você é como perder um irmão, e não consigo expressar o quanto é difícil aceitar isso. Queria ter mais tempo só para te dizer que você foi amado e respeitado. As memórias que tenho com você vão ficar comigo para sempre, mas não há palavras para explicar o quão quebrado estou agora — completamente devastado", desabafou o cantor.