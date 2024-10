Andressa Urach - Reprodução de vídeo

Publicado 19/10/2024 11:22

Rio - Andressa Urach, de 37 anos, curtiu uma balada em Porto Alegre, no Rio Grande no Sul, nesta sexta-feira (18). Solteira, a influenciadora digital compartilhou alguns vídeos do momento de diversão, no Instagram Stories. Em uma das publicações, ela aparece bebendo uma taça de champanhe. Em outra, ela aconselhou a mulherada. "Mulher independente paga sua própria bebida e seu camarote".

Momentos depois, ela voltou a falar sobra a importância da independência financeira. "Mulher, te valoriza! Você não precisa de macho pra nada. Você pode ser independente, bancar sua festa! Sua própria bebida, seu próprio camarote, não precisa sair pra ficar com macho. Você pode sair e só se divertir! Sozinha ou com amigas", escreveu.

Atualmente, Urach fatura alto produzindo conteúdo para plataformas voltadas para um público maior de idade. Recentemente, ela terminou o namoro com o ator pornô Lucas Ferraz .