Sob chuva, famosos marcam presença no segundo show de Bruno Mars no Rio CS Eventos / Divulgação

Publicado 19/10/2024 22:51

Rio - Diversos famosos prestigiaram o segundo show de Bruno Mars no Rio, no estádio do Engenhão, neste sábado (19). Apesar da chuva e do frio na cidade, artista e fãs não desanimaram de conferir a apresentação do cantor.