Gracyanne Barbosa relembra enjoo ao comer fast food após anos de dieta - Reprodução / Instagram

Publicado 19/10/2024 19:46

Rio - Gracyanne Barbosa, interagiu com os seguidores no Instagram, neste sábado (19), onde relembrou uma experiência inusitada: provar hambúrguer e batata frita após anos de uma dieta rigorosa. A musa fitness contou como se sentiu ao experimentar alimentos considerados "proibidos" em sua rotina alimentar.



No início do mês, um vídeo divertido do influenciador Bomtalvão viralizou nas redes sociais, onde Gracyanne Barbosa aparece fazendo caretas enquanto experimenta fast food. Na gravação, ela comenta que consome 40 ovos por dia e que nunca tinha provado fast food. A musa fitness ainda revela que não comia batata frita há 20 anos, o que torna sua reação às comidas gordurosas ainda mais engraçada.



"Mordi, mas não consegui mastigar. Só em sentir a 'fritura' fiquei com nojo. Acredito que seja também questão de paladar, muitos anos fazendo dieta, muitoooos anos sem saber o que é fritura. Eu não sou 'frituríferaaa'. Não quero mais experimentar", brincou a influenciadora, contando que, apesar de não gostar, não tem nada contra quem come fast food. "Até compro pra galera aqui de casa às vezes, o importante é comer e respeitar as escolhas dos outros!", disse.



Ao responder a pergunta de outro seguidor, Gracyanne reforçou que, apesar de seguir muitas restrições alimentares, não se incomoda ao ver seus amigos e familiares comendo "besteiras". "Me incomodaria se eles estivessem passando fome ou se não tivessem como comprar algo para comer", disse.



Confira: