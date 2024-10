Patrícia Poeta - Reprodução Instagram

Publicado 19/10/2024 16:10

Rio – Patrícia Poeta celebrou o aniversário de 48 anos, neste sábado (19), publicando um vídeo nas redes sociais e fazendo uma reflexão de sua trajetória. Nas fotos, a apresentadora surge ao lado de parentes, amigos e colegas da profissão.



"365 dias vivendo! Só posso agradecer a cada coisa que aconteceu e a cada um que passou pela minha vida. Hoje, aos 48 anos, entendi que dessa vida a gente só leva o que viveu, então vamos viver bem", afirmou.



"Mas isso é apenas o começo. Quero me permitir realizar sonhos, novas aventuras, experimentar novos lugares, novas formas e uma nova 'eu' a cada dia - mais evoluída. Quero sorrir todos os dias. Abraçar com carinho, olhar com amor e retribuir com gentileza, porque aprendi que nossas atitudes falam sobre nós. Quero ser e oferecer minha melhor versão, viver o momento presente com o sentimento de que ele é único, sem replay. Obrigada a cada um que emanou amor e fez meu ano melhor e mais especial. Que venha o próximo! Gratidão", concluiu Patrícia.

A apresentadora recebeu felicitações de amigos, e um deles foi o ator Ary Fontoura: "Felicidades Patrícia, você é uma pessoa incrível e especial. Beijos", declarou ele. Lilian Aragão também deixou seu recado. "Parabéns, amiga. Deus te abençoe. Te amo".