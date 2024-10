Cesar Tralli e Helô Pinheiro - Reprodução de vídeo

Cesar Tralli e Helô PinheiroReprodução de vídeo

Publicado 19/10/2024 14:43

Rio - Cesar Tralli, de 53 anos, publicou um vídeo fofo ao lado da sogra, Helô Pinheiro, de 81, no Instagram, neste sábado (19), e homenageou a eterna Gatora de Ipanema. O apresentador do "Jornal Hoje", da TV Globo, falou sobre o amor que sente pela mãe de Ticiane Pinheiro e agradeceu pela existência dela.

"Você já disse hoje 'Eu Te Amo' para alguém muito especial? Minha homenagem sincera à minha sogra. Um privilégio infinito tê-la na minha vida. Muito obrigado por existir, sogra amada. Eu vejo flores em você", escreveu Tralli na legenda. "Você já disse hoje 'Eu Te Amo' para alguém muito especial? Minha homenagem sincera à minha sogra. Um privilégio infinito tê-la na minha vida. Muito obrigado por existir, sogra amada. Eu vejo flores em você", escreveu Tralli na legenda.

No vídeo, César diz para Helô: "Sabe que eu te amo muito, né?". Ela responde: "Sei, lógico. Eu também te amo muito". Tralli, então, elogiou a sogra: "Melhor sogra do mundo. Sogra, mãe e avó muito especial. Obrigado por existir". A loira se derreteu:"Eu posso dizer o mesmo".

Ticiane não resistiu e comentou a publicação: "Ah que amor! Minha mãe merece todas as homenagens do mundo! Amo a relação de vocês". Juntos há dez anos, Cesar e Tici são papais de Manuella, de 4 anos. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, também é mãe de Rafaella Justus, fruto do antigo casamento com Roberto Justus.