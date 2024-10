Jojo Todynho e Rita Maria - Reprodução Instagram

Publicado 19/10/2024 10:54

Rio - Jojo Todynho celebrou o aniversário de 80 anos da avó, Rita Maria Jesus de Menezes, com uma festa luxuosa, nesta sexta-feira (18). A influenciadora digital mostrou detalhes da decoração no Instagram e chamou atenção dos internautas devido ao look que escolheu, um vestido rosa com a parte de cima transparente e repleto de brilhos,

A cantora de 27 anos recebeu diversos elogios de seguidores: "É muito escândalo para uma pessoa só! Que bom gosto", declarou um fã. "Você está maravilhosa, mulher! Perfeita. Arrasou!", comentou outro.



A influenciadora também contratou um cover do cantor Roberto Carlos para homenagear a avó que a criou.