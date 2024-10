Sheron Menezzes celebra aniversário de 7 anos do filho - Reprodução / Instagram

Sheron Menezzes celebra aniversário de 7 anos do filhoReprodução / Instagram

Publicado 19/10/2024 20:40

Rio - Sheron Menezzes está em clima de celebração, pois o filho, Benjamin, completa sete anos neste sábado (19). Em homenagem à data especial, ela compartilhou um emocionante vídeo nas redes sociais, repleto de momentos marcantes da infância do menino, fruto de seu relacionamento com Saulo Bernard. Na legenda, Sheron expressou seu amor e alegria ao celebrar a vida do filho.

"Hoje faz sete anos que trouxe ao mundo a coisa mais linda que meus olhos já viram... A melhor parte de mim, aquela energia que ilumina e contagia todos ao redor. O abraço mais apertado, o beijo mais doce", começou Sheron."Esse pedacinho de gente que me transformou em uma pessoa muito melhor... Me fez MÃE, com todas as alegrias e desafios que esse título carrega. Me mostrou o que é ser forte de verdade! E sou, por mim e por ele... Para sempre! Feliz seu dia, meu passarinho", finalizou.Sheron tem o costume de dividir vários momentos com o filho no Instagram, e recentemente, ela mostrou o penteado que escolheu para o 'Dia do Cabelo Maluco' da escola de Benjamin.