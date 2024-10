Sheron Menezzes e Benjamin - Reprodução Instagram

Publicado 11/10/2024 16:24 | Atualizado 11/10/2024 16:25

Rio – Sheron Menezzes divertiu os internautas, nesta quinta-feira (10), ao mostrar o penteado que fez seu filho, Benjamin, de 6 anos, para o dia do "cabelo maluco" na escola. A atriz publicou um vídeo no Instagram, mostrando passo a passo da execução, se inspirando no desenho "Trolls".



"Hoje é dia de Cabelo maluco na escola e a mamãe está enlouquecida. O que a gente vai fazer com esse cabelo, que já é maluco, filho? Vamos fazer o cabelo de Trolls", contou Sheron, animada com a ideia.



"A mamãe procurou na internet e vou tentar fazer um cabelo e Trolls neste cabelo malucão para ficar mais malucão ainda. Eu olhei na internet umas inspirações, vou tentar fazer e vamos ver o que vai sair", continuou ela, usando um pedaço de garrafa pet para deixar o cabelo em pé, baseado nos personagens.



Na legenda, a atriz relata que temia que esse momento chegasse. "E o dia que essa mãe mais temia chegou. O dia do cabelo maluco. A mãe ficou enlouquecida, mas encontrou a inspiração perfeita! Vocês já fizeram por aí? Me conta como foi e acalma meu coração".



Casada com Saulo Bernard, Sheron compartilha momentos ao lado do filho Benjamin, fruto do amor dos dois.