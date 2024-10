Marina Ruy Barbosa via stories - Reprodução Instagram

Marina Ruy Barbosa via stories Reprodução Instagram

Publicado 11/10/2024 13:22

Rio – Marina Ruy Barbosa celebrou o aniversário de 40 anos do noivo, o empresário Abdul Fares, através do Instagram Stories, nesta quinta-feira (10). A atriz compartilhou uma série de fotos românticas com o amado e também mostrou o bolo personalizado com o tema "tênis", esporte que o bilionário é fã.

"Feliz aniversário, meu amor", escreveu a artista na legenda de uma das fotos. Marina assumiu o relacionamento com o empresário em maio de 2023. Os dois ficaram noivos no mesmo ano, durante uma viagem do casal a Dubai, nos Emirados Árabes, em outubro.