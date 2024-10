Camila Queiroz e Agatha Moreira jogam futevôlei na praia

Rio - Agatha Moreira e Camila Queiroz aproveitaram a manhã desta sexta-feira (11) para se exercitarem na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As atrizes, que contracenaram em "Verdades Secretas", jogaram futevôlei mesmo com o tempo nublado.

Enquanto a namorada de Rodrigo Simas escolheu um conjunto composto por calça e top preto, e um boné da mesma cor para se exercitar, a mulher de Klebber Toledo usou uma calça rosa e top branco, e ainda estava de óculos de grau.

Atualmente, Agatha Moreira é uma das protagonistas de "Mania de Você", novela das nove da TV Globo. Já o último trabalho de Camila Queiroz na emissora foi em "Amor Perfeito", trama das seis em que deu vida a mocinha Marê.

