Mara Maravilha detona atitudes de Andressa Urach contra a igreja - reprodução Instagram

Publicado 11/10/2024 21:15 | Atualizado 11/10/2024 21:16

Rio - Mara Maravilha fez declarações polêmicas durante sua participação no programa 'SuperPop'. A apresentadora criticou Andressa Urach, ex-participante de "A Fazenda", por suas recentes atitudes após deixar a igreja. Durante a entrevista com Luciana Gimenez, Mara expressou desapontamento com a postura atual de Urach, que já foi vista como um exemplo de conversão religiosa.

Ao ser questionada sobre a reviravolta na vida de Andressa, Mara foi direta ao dizer que acreditava na mudança da ex-modelo. "Eu acreditei na conversão dela... Quando você faz uma escolha, é sim ou não, e aquele propósito dela foi uma escolha para a eternidade", disse Mara, reforçando a seriedade que a conversão religiosa representa para ela.Um dos temas que mais chamou a atenção foi o pedido de Andressa Urach para reaver as doações que fez à igreja. Ela chegou a abrir um processo para tentar recuperar o valor ofertado. Mara Maravilha não escondeu sua desaprovação com essa atitude. “O que o pastor vai fazer com o dízimo que eu dou é problema dele, é um assunto dele, e ele vai prestar contas com Deus. Então, quando ela pede isso de volta, ela não deu para Deus, ela deu para o homem”, declarou Mara, pontuando sua visão sobre a prática do dízimo e a relação com a fé.Outro ponto crítico abordado por Mara foi a maneira como Andressa tem utilizado a Bíblia em suas redes sociais. Segundo a apresentadora, a ex-modelo estaria deturpando os provérbios bíblicos em suas postagens. "Deus fala como ele quer, pela natureza ou usando uma pessoa, mas eu acredito que a maior voz de Deus é a Bíblia. E ela fazer algo segurando a Bíblia e deturpando, eu não acho bacana", completou Mara, demonstrando sua preocupação com a forma como os ensinamentos religiosos estão sendo tratados por Urach.