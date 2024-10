Gustavo Mioto recebe Ana Castela com buquê diferentão em aeroporto após turnê da cantora - Reprodução / Instagram

Gustavo Mioto recebe Ana Castela com buquê diferentão em aeroporto após turnê da cantora Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2024 17:59 | Atualizado 11/10/2024 18:02

Rio - Ana Castela, de 20 anos, fez três shows lotados em turnê em Portugal e, ao voltar para casa, ganhou uma surpresa do namorado, Gustavo Mioto, de 27. O cantor recebeu a Boiadeira com um buquê de rosas turbinado com morangos cobertos por chocolate.



fotogaleria

"Olha, cheguei assim. Tá vendo? Eu gosto do Brasil, gosto de voltar para o Brasil", brincou a artista.