Publicado 11/10/2024 15:53 | Atualizado 11/10/2024 16:05

Rio - Durante uma live no Instagram, nesta sexta-feira (11), para divulgação do clipe de Shakira, "Soltera", em que Anitta participa, as cantoras trocaram convites especiais. A colombiana, que fará shows no Brasil em fevereiro, convidou Anitta para assistir suas apresentações durante o Carnaval. Já a brasileira, chamou Shakira para participar dos "Ensaios da Anitta" e curtir o Carnaval no Brasil.