Shakira Reprodução Instagram

Publicado 02/10/2024 13:25

Rio – A compositora colombiana Shakira anunciou em suas redes, nesta quarta-feira (2), que retornará ao Brasil para dois shows com a turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran". As apresentações ocorrerão no Rio e em São Paulo em fevereiro de 2025.



"Meu povo, até breve! Para ter o primeiro acesso aos ingressos, cadastre-se em Shakira.com”, escreveu a artista, animando os fãs. Os shows estão agendados para o dia 11 de fevereiro no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, e em 13 de fevereiro, no Estádio Morumbi, em São Paulo.



A notícia gerou uma onda de comentários entre os fãs brasileiros, “Só duas datas no Brasil? E no meio da semana? É difícil ser CLT e fã de diva pop”, comentou um seguidor. Outro acrescentou: “A senhora trate de aumentar o número de shows no Brasil”.



A pré-venda começará na próxima quarta-feira (9) para clientes Santander, enquanto a venda geral terá início na quinta-feira, dia 10, a partir das 10h, no site da Ticketmaster.



A última passagem de Shakira pelo Brasil foi em 2022, quando ela fez shows memoráveis em Porto Alegre, no Rio e em São Paulo.