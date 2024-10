stêvão, de 7 meses filho de Letícia e Juliano Cazarré - reprodução Instagram

stêvão, de 7 meses filho de Letícia e Juliano Cazarréreprodução Instagram

Publicado 08/10/2024 18:04 | Atualizado 08/10/2024 18:15

Rio - Mãe de seis filhos, Letícia Cazarré, de 39 anos, compartilhou nesta terça-feira (8) o difícil momento que está enfrentando em sua família. Em suas redes sociais, a esposa do ator Juliano Cazarré contou que dois de seus filhos estão com conjuntivite, mostrando as dificuldades de lidar com uma sequência de doenças que vêm afetando seus filhos nas últimas semanas.

Letícia registrou em vídeo o caçula, Estêvão, de 7 meses, com o olho inchado e avermelhado devido à conjuntivite. "Agora são dois em casa com conjuntivite", disse ela ao mostrar a situação dos pequenos. Essa foi apenas uma das várias doenças que os filhos do casal têm enfrentado recentemente, segundo a stylist.

Além dos episódios recentes de conjuntivite, Letícia contou que teve de levar Vicente e Inácio ao hospital após ambos passarem mal. "Rumo à emergência com 2 para fazer soro, exames e um baby acompanhando", relatou nas redes sociais, acompanhada de uma imagem dos filhos já na unidade médica.

Na última semana, Letícia revelou que há cerca de três semanas sempre há pelo menos uma criança doente em sua casa. A rotina tem sido desafiadora, exigindo cuidados constantes e uma dedicação total à família.



Maternidade e seus desafios

A mãe de Vicente (14), Inácio (12), Gaspar (5), Maria Madalena (3), Maria Guilhermina (2) e Estêvão (7 meses), desabafou sobre a dificuldade de conciliar a rotina familiar e as necessidades de todos os filhos, especialmente de Maria Guilhermina, que necessita de cuidados especiais devido a problemas de saúde de alta complexidade. "Embora ache muito bonita essa história de servir a família, servir os filhos, ter uma família numerosa é o que a gente sentiu o que deveria fazer diante das nossas crenças, dos nossos valores, mas isso não é fácil", afirmou a stylist.



Letícia ressaltou que, devido às demandas diárias da maternidade, frequentemente abre mão de suas próprias vontades para se dedicar integralmente aos filhos. "O mais comum na minha vida hoje é que eu deixe de fazer algo que eu queria fazer para cuidar dela ou dos outros filhos", declarou.