Tadeu Schmidt, Rodrigo Lombardi e Marcos Pasquim jogam golfe juntos Fabrício Pioyani / Agnews

Publicado 08/10/2024 17:06 | Atualizado 08/10/2024 17:09

Rio - Tadeu Schmidt, Rodrigo Lombardi e Marcos Pasquim foram flagrados jogando uma partida de golfe. Nesta terça-feira (8), o trio de artistas aproveitou a tarde e se reuniram para praticar o esporte em um clube na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Nos cliques, o apresentador do Big Brother Brasil e o intérprete de Molina em "Mania de Você" combinaram looks e vestiram uma camisa polo azul, calças claras, um boné branco e tênis brancos. Já Pasquim, optou por uma polo branca, uma calça na cor azul e um tênis escuro.A parceria no golfe dos três não é de hoje: eles são flagrados juntos se divertindo em clubes desde outubro de 2020.