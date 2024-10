Luisa Tonani é namorada de Gabriel Costa, filho de Gal Costa - Reprodução/Youtube

Luisa Tonani é namorada de Gabriel Costa, filho de Gal CostaReprodução/Youtube

Publicado 08/10/2024 16:22

Rio - Ex-namorada do filho de Gal Costa, Luisa Tonani, 19 anos, participou recentemente do programa "Paulo Vita Show", no Youtube, em um quadro em que garotos convidados estouram ou não bexigas conforme o interesse na menina convidada. A jovem foi questionada pelo apresentador sobre o que a mãe dela falaria se estivesse ali. "Ela mandaria um beijo e um abraço para o meu ex", disse.

Paulo perguntou se a mãe era apegada ao ex--namorado dela e estudante de jornalismo respondeu que os dois estão super bem hoje em dia. "Quem não está sou eu", disse.



"Terminei. Descobri que não é só amiga que é talarica, meio complicado", disse Luisa sobre a mãe, a fonoaudióloga Daniela Tonani, 33 anos mais velha que o namorado, Gabriel Costa, ex da sua filha.

"Vai pro Youtube, tudo bem que já saiu no 'Jornal Nacional', mas pro Youtube?", questionou um participante após a jovem expor a mãe.

"Peraí, sua mãe pegou o seu namorado?", perguntou o apresentador. "É... Minha advogada vai me matar", respondeu.

Viúva de Gal Costa falou sobre relacionamento de Gabriel com a sogra

Wilma Petrillo revelou em entrevista ao "Fantástico", em abril, que Gabriel é manipulado pela atual namorada. "Gabriel namorava uma menina, bonitinha, e essa mulher, que era mãe da namorada, começou a seduzir o Gabriel. É evidente que ela queira que o Gabriel seja o herdeiro, e que ela administre os bens dele", declarou.



No início de 2024, Luisa fez um desabafo em seu perfil no X: "Deus, me tira essa vontade de explanar para a mídia o que esse metido a filho de famoso anda fazendo comigo. Vontade de expor todas as atrocidades que minha mãe anda fazendo para Deus e o mundo".