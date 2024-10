Leo Dias e Deolane Bezerra - reprodução Instagram

Publicado 08/10/2024 14:46

Rio - O embate entre Deolane Bezerra e Leo Dias parece não ter fim. A influenciadora e advogada utilizou suas redes sociais para debochar do jornalista, gerando repercussão negativa.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, Deolane imitou o colunista, embora não tenha mencionado seu nome. No entanto, internautas rapidamente identificaram a referência a Leo Dias. "Ah, porque a Deolane… A mãe da Deolane (…) Aaah, solta o osso, desgraça", disse a influenciadora. A declaração ocorreu em meio a uma série de reportagens que o jornalista tem publicado sobre ela e sua mãe, Solange Bezerra, desde a prisão das duas durante a Operação Integration.

fotogaleria

A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, também se manifestou nas redes sociais, afirmando: "Corto meu… mas não digo quem é….", o que gerou ainda mais polêmica em torno do assunto.Após o vídeo, Deolane foi detonada na web, recebendo críticas de internautas que consideraram seu comportamento inadequado. Para quem não se recorda, meses atrás, Leo Dias revelou no programa 'Fofocalizando', do SBT, que recebeu um áudio de Deolane antes da segunda prisão da advogada.