Sônia Abrão falou sobre desentendimento com Claudete Troiano - Divulgação// Rede TV

Sônia Abrão falou sobre desentendimento com Claudete Troiano Divulgação// Rede TV

Publicado 08/10/2024 11:29

Rio - Contratada da RedeTV!, Sônia Abrão contou o motivo do atrito com Claudete Troiano em participação no podcast "Papagaio Falante". A apresentadora do "A Tarde É Sua" apontou que a colega de profissão inventou algumas mentiras sobre sua mãe e que o episódio a desagradou.

fotogaleria "Ela conhecia a minha mãe. Só sei que ela deu uma entrevista que a minha mãe até vendia coxinha nos bastidores do programa dela. Minha mãe olhou para mim e falou: 'Eu nunca vendi coxinha nos bastidores da Claudete'. Sempre as declarações em relação a mim não eram boas", disse.

Ela também revelou que nunca chegou a resolver a situação com Claudete Troiano. "Depois, foram acontecendo outras coisas, que eu achei que também não eram legais. Eu nunca tinha feito nada de mais para ela. Eu não sei até hoje. Ficou desse jeito. Não fala comigo e eu não falo com ela", completou.