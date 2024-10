Fabio Porchat posa nu em vinícola - Reprodução / Instagram

Fabio Porchat posa nu em vinícolaReprodução / Instagram

Publicado 08/10/2024 19:51

Rio - Fabio Porchat, de 41 anos, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (8) ao posar nu durante o passeio por uma vinícola. Nos cliques, o humorista aparece deitado em uma cama de massagem, dispensando a toalha e deixando o corpo à mostra. Sem vergonha, ele até propôs um brinde.

"No alto daquele cume, plantei uma roseira", brincou ele na legenda do post.Nos comentários, amigos famosos se divertiram com os registros. "Mas gente, uvas ao sol. Confesso... dei zoom, sim", admitiu Nany People. "Para de ficar mostrando minhas propriedades no Instagram", brincou João Vicente de Castro. "Sabe viver", disse Alice Wegmann. "A terceira foto (risos) aí sabe viver muito", concordou Gabi Melim. "Abundância de uvas nessa vinícola. Você se supera!", acrescentou Fabiana Karla. "Quero uma foto sua assim na Vinícola Lancellotti, hein, garoto propaganda!!!", comentou Giovanna Lancellotti.Fábio ainda levou uma "bronca" da namorada, Priscila Castello Branco. "Isso porque disse que estava trabalhando…", comentou a humorista.