Preta Gil mostra bastidores do ensaio fotográfico que fez para celebrar seus 50 anos - reprodução Instagram

Preta Gil mostra bastidores do ensaio fotográfico que fez para celebrar seus 50 anosreprodução Instagram

Publicado 08/10/2024 18:54

fotogaleria

Rio - Preta Gil, celebrando uma fase marcante de sua vida, divulgou nesta terça-feira (8) um vídeo dos bastidores de um ensaio fotográfico realizado para comemorar seus 50 anos. A artista completou a idade redonda há dois meses e, no vídeo, exibe confiança nas imagens. Algumas das fotos do making of mostram a cantora seminu, reforçando sua atitude em relação ao próprio corpo. "Making of desse ensaio lindo que fiz para comemorar meus 50 anos. Vou postar mais nos próximos dias", escreveu Preta na legenda.O ensaio de Preta Gil rapidamente atraiu elogios de colegas da indústria e fãs. Entre os que comentaram a publicação estão grandes nomes da música e da televisão. "Lindona, mãe", escreveu Pabllo Vittar, enquanto Ivete Sangalo declarou: "Linda demais". Outras personalidades também se manifestaram, como a ex-BBB Ana Paula Renault, que afirmou: "Espetáculo", e a cantora Gaby Amarantos, que pontuou: "Ela sabe fazer". Atrizes como Carolina Dieckmann, Nanda Costa e Patricia Pillar também demonstraram carinho ao encher os comentários de emojis de coração.Preta Gil enfrenta novo ciclo de quimioterapiaAlém da celebração de seus 50 anos, Preta Gil vem enfrentando mais uma batalha pessoal. No início desta semana, a filha de Gilberto Gil iniciou o quarto ciclo de quimioterapia, parte do tratamento contra um câncer diagnosticado no intestino no início do ano passado. Recentemente, Preta precisou retomar o tratamento após descobrir novos focos da doença em quatro locais diferentes em seu corpo.Em suas redes sociais, Preta compartilhou com seus seguidores alguns detalhes sobre os sintomas que tem enfrentado durante o tratamento. Em uma reflexão sobre a última sessão de quimioterapia, a cantora revelou ter descoberto a chamada "náusea antecipatória". "Vim falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e achei curiosa. Doutora Bia está aqui e falava para mim nos outros ciclos, quando eu chegava aqui e ficava muito enjoada: 'Será que você não tem náusea antecipatória?'. Eu falava: 'Não, eu chego aqui ótima e só fico enjoada quando o medicamento entra'. Corta para eu tentando comer no café da manhã enjoada", relatou a cantora.Preta foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023, e desde então, passou por diversas etapas de tratamento, incluindo cirurgias, radioterapia e quimioterapia. O tratamento precisou ser retomado recentemente, após o surgimento de novos focos da doença, com metástase no peritônio, nódulo no ureter e dois linfonodos afetados.