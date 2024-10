Fátima Bernardes - Reprodução Instagram

Fátima BernardesReprodução Instagram

Publicado 08/10/2024 16:27 | Atualizado 08/10/2024 16:31



fotogaleria Rio – Fátima Bernardes, de 62 anos, usou suas redes nesta terça-feira (8) para desabafar sobre como a sociedade valoriza mais a saúde do corpo e as aparências em detrimento da saúde mental. A jornalista fez uma postagem em seu Instagram e enfatizou a importância da terapia.

Usando óculos escuros, Fátima publicou uma foto com a legenda "Todo dia tem alguém postando algo sobre como cuidar da saúde do corpo, como alcançar metas inatingíveis de beleza, mas poucos falam da saúde da mente. Essa é uma foto minha aguardando para cuidar da minha alma, dos meus pensamentos, das minhas emoções. E você, se preocupa com a mente, tanto quanto com o corpo?".



Recentemente, a apresentadora estreou um canal no Youtube após o término de seu contrato de 37 anos com a TV Globo.