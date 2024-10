Famosos prestigiam estreia de Eduardo Sterblitch no musical 'Uma Babá Quase Perfeita'

Rio - Famosos curtiram a estreia do musical "Uma Babá Quase Perfeita", nesta terça-feira (8), no Teatro Multiplan, no Rio. O espetáculo, inspirado no filme dos anos 90, conta com Eduardo Sterblitch como protagonista.

Nomes como Xuxa, Junno Andrade, Maisa Silva, Fátima Bernardes, Juliana Paiva, Ary Fontoura e Letícia Colin marcaram presença no local. Louise D'Tuani, mulher de Eduardo Sterblitch, e o filho do casal, Caetano, de 1 ano e 7 meses, também prestigiaram o ator.

O filme ganhou a releitura para o teatro em 2021 e foi encenado pela primeira vez na Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos. A história de 'Uma babá quase perfeita', gira em torno de Daniel Hillard, personagem que Eduardo Sterblitch interpreta. Daniel é um ator desempregado que fará qualquer coisa por seus filhos. Após um divórcio conturbado, ele encontra uma solução para não ficar longe dos seus filhos, disfarçando-se de Euphegenia Doubtfire, uma senhora idosa perfeita para ser babá das crianças. Enquanto cuida das crianças, ele aprende importantes lições sobre paternidade e responsabilidade.



