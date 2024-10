Danni Suzuki e L7nnon surfam juntos em praia do Rio - Dilson Silva / Agnews

Danni Suzuki e L7nnon surfam juntos em praia do Rio Dilson Silva / Agnews

Publicado 08/10/2024 16:26 | Atualizado 08/10/2024 16:30

Rio - Danni Suzuki, de 47 anos, e L7nnon, de 30, foram clicados juntos, nesta terça-feira (8), durante aula de Tow-in surfing com Will Santana, surfista profissional conhecido por surfar ondas gigantes em Nazaré, Portugal. Mesmo com o dia nublado no Rio, os artistas aproveitaram as águas da praia da Barra da Tijuca.