Bruna Marquezine e João GuilhermeReprodução Instagram

Publicado 08/10/2024 17:04

Rio – João Guilherme, de 22 anos, usou as redes nesta terça-feira (8), para declarar seu amor a namorada, Bruna Marquezine, de 29 anos. O ator preparou um almoço especial para o casal e registrou um momento carinhoso ao lado dos cães Chiriro e Haku, que adotaram juntos.



João publicou uma foto dos pratos em seu Instagram Stories com a legenda, "Isso e uma boa companhia", em seguida, se corrigiu e colocou uma foto de Bruna junto com os cachorros, "Boa não, as melhores companhias", declarou ele, encantado.



Assumidos desde agosto, o casal tem compartilhado fotos de momentos juntos com seus seguidores.