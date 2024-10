Marcelly Garcia com o pai MC Marcinho - Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2024 12:53

DIA, a jovem explicou que o vídeo é referente uma trend que viralizou um tempo atrás com pessoas falando sobre si mesmas, seus trabalhos e família. Rio - Filha de MC Marcinho, Marcelly Garcia, 25 anos, não esperava toda a r epercussão do vídeo contando sobre sua atual condição financeira. Em uma das partes, ela afirmou que não tinha dinheiro para pagar a luz. Em entrevista à reportagem doa jovem explicou que o vídeo é referente uma trend que viralizou um tempo atrás com pessoas falando sobre si mesmas, seus trabalhos e família.

Ela contou ainda como está situação financeira da família desde a morte do funkeiro, em agosto de 2023, e explicou que nunca trabalhou, pois tem borderline, um transtorno de personalidade caracterizado muito pelas mudanças repentinas de humor.

"Devido a algumas internações psiquiátricas, e má administração da doença, meu pai tinha medo de me deixar voar, porque ele achava que eu não voltaria", revelou.

"Fiz (o vídeo) apenas para descontrair, não sabia que uma brincadeira acabaria dessa forma. Sobre a conta de luz, quis ser irônica pelo fato de que algumas contas são caras e nós não temos uma renda grande como pensaram que tínhamos", disse.

Marcelly está desempregada, mora atualmente na casa que o pai deixou em Bangu, na Zona Oeste, com dois irmãos: Marcelo, 23 anos, da mesma mãe, Kelly, que luta contra um câncer e Matheus, 26, do relacionamento do funkeiro com Cremilda. Ela está procurando emprego e sonha em seguir carreira musical.

"Meu maior sonho é trabalhar de música, viver de música, das minhas composições, minhas letras e da minha voz. Não pretendo seguir o funk, sou muito eclética, faço de tudo, se quiser fazer funk vou fazer, se quiser fazer R&B, vou fazer, se quiser fazer um pagode, vou fazer, mas o funk não vai ser meu principal nicho musical", explica.

Segundo ela, os cinco filhos de Marcinho recebem atualmente menos de um salário mínimo mensal de direitos autorais do pai, que estourou no Brasil com muitos sucessos como "Glamurosa", "Rap do Solitário" e "Garota Nota 100".

"Tem meses que vem bem pouco, é bem complicado, mas a gente tenta relevar, né? A gente tenta fazer com que dure. O direito autoral ajuda na questão das compras. Moramos nós três, o valor do mercado está bem alto, então costuma ajudar nas compras, mas é complicado, por isso que nós estamos procurando emprego", diz.

E apesar de ter deixado claro que os herdeiros de Marcinho sofrem com alguns problemas financeiros, Marcelly reforça que não quer se fazer de vítima. "A gente não quer que ninguém sinta pena de nós porque realmente estamos fazendo o máximo para conseguir mudar, reverter nosso quadro e a nossa história", completa.

'Meu pai era meu maior incentivador'

O sonho de Marcinho era, que além de cantora, a filha fizesse uma faculdade. "Cheguei a cursar um tempo de Design de Moda, mas devido aos meus transtornos, precisei trancar a matrícula. Meu pai era o meu maior incentivador, principalmente quando o assunto era música", conta.

Marcinho chegou a gravar uma música composta pela filha chamada "Quero te levar". "O fato é que a mudança de vida foi muito rápida, e eu que tinha meu pai por perto, não me especializei, estou a procura de emprego, sim, assim como meus irmãos", diz.

"Sei que meu pai estaria orgulho de ver a mulher que estou me tornando, sei que em tudo há propósito, estou correndo atrás, não posso esperar que algum pagamento retido ou briga na justiça mude o rumo da minha vida. Meu pai sempre me disse: você pode ser o que quiser", conclui.

Marcelly segue gravando vídeos falando sobre seu pai porque pretende manter a memória dele viva. "Vejo muitos artistas que se foram sendo esquecidos e eu não admito que isso aconteça com o meu melhor amigo. Falarei dele enquanto meu coração bater, e isso não é por views, até porque não esperava a proporção que tomaria".

Viúva de Marcinho está com câncer

Além da crise financeiro e problemas pessoais, Marcelly vive o drama familiar de ver a mãe, Kelly Garcia, lutar contra um câncer na região do rosto e pescoço.

"Minha mãe está fazendo o tratamento pelo SUS e o SisReg demora muito para poder liberar as coisas da minha mãe. E essa é a nossa preocupação porque ela está com linfonodos nos olhos, ela está com câncer de parótida e um câncer no pescoço. Isso acaba nos preocupando bastante porque conseguir tratamento parar ela está muito difícil", desabafa.

"A minha mãe sente muitas dores, tem muito cansaço. Ela teve uma pneumonia que acabou com ela, eu achei que eu ia perder minha mãe, mas Deus tem sido bom e tem ajudado", completou.