Fernanda Vasconcellos faz procedimento estético para retirar marcas do rostoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/10/2024 10:30 | Atualizado 08/10/2024 10:31

Rio - A atriz Fernanda Vasconcellos, de 40 anos, esteve em uma clínica de estética em Alphaville, São Paulo, nesta segunda-feira (7). Através das redes sociais, a artista mostrou detalhes do procedimento para retirar marcas e manchas do rosto. Ela ainda contou que estava com medo da dor e exibiu o antes e depois do resultado.

"É uma agulhinha fininha, mas ela dói e eu odeio", disse a atriz, aos risos. Mas em seguida, ponderou. "Mas é pro bem, vai ficar bom, ótimo". Ela também brincou com o fato de ter 'cutucado' uma espinha no queixo e prendido o dedo na porta do carro na véspera de ir à clínica.

A dermatologista explicou qual procedimento iria realizar na artista. "Vamos fazer um botox lifting. Vai dar uma melhorada no contorno [...] Pelo menos da ruga a gente vai se livrar. O botox lifting vai trabalhar tanto a parte de cima como a de baixo".



Após o procedimento ser realizado, elas observaram e compararam as fotos do antes e depois. Fernanda mostrou surpresa com as mudanças. "Olha esse antes e depois. Nossa, doutora. Isso aqui não é mancha só da gravidez, né?".



A médica, então, respondeu: "Foram manchas de gravidez, de sol, manchas do decorrer do tempo. Em alguns pontos é melasma. Você tem melasma, mas tem sardinhas também. Aqui desse lado, é melasma. Essas pontuais são sardinhas, você sempre teve, né? É fofo, mas também é sinal de envelhecimento e exposição", disse a médica. "E vou te falar que não sou dedicada com produtos [de tratamento pra pele]. Eu esqueço", revelou a artista.