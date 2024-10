Bruna Biancardi mostra registros em resort luxuoso: Paraíso - Reprodução de vídeo / Instagram

Bruna Biancardi mostra registros em resort luxuoso: ParaísoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/10/2024 11:12 | Atualizado 08/10/2024 11:13

Rio - Bruna Biancardi, de 30 anos, mostrou detalhes de um resort luxuoso na Arábia Saudita, nesta terça-feira (8), através das redes sociais. A influenciadora digital e o namorado, o jogador de futebol Neymar, de 32, se hospedaram no local junto com a família para comemorar o primeiro aniversário da filha, Mavie

fotogaleria

"Paraíso", escreveu a modelo na legenda da publicação. No registro, Bruna faz um passeio de bicicleta pelo resort. Com uma vista paradisíaca, a região é conhecida como "Maldivas da Arábia Saudita". Ela também aproveitou uma das piscinas do hotel, usando um maiô supercavado escrito 'Made in Brazil' [feita no Brasil].Internautas não pouparam elogios para a modelo. "Que lugar e que sereia", expressou uma usuária do Instagram. "Que linda", disse outro seguidor. "Perfeita", opinou uma terceira pessoa.