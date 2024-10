Ludmilla e Brunna Gonçalves - Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2024 10:55 | Atualizado 08/10/2024 11:28

Rio - Brunna Gonçalves abriu a caixinha de perguntas do Instagram e respondeu alguns questionamentos dos seguidores. A dançarina de 32 anos comentou sobre o relacionamento com Ludmilla e revelou um motivo que faz com que ela e a cantora briguem.

fotogaleria "O único motivo que me faz brigar com a Lud é quando ela pede um pouco da minha comida, que é extremamente pesada, grão por grão, sendo que ela pode comer qualquer coisa, mas ela faz isso por pura implicância", disse Brunna.

A mulher de Ludmilla também foi direta quando um internauta perguntou o que uma pessoa deveria fazer para conquistá-la. "Não quero ser conquistada por mais ninguém", disparou.