Andressa Ganacin está no 8° mês de gestação Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2024 12:36

Rio - Em postagem realizada no Instagram, nesta terça-feira (08), a ex-BBB Andressa Ganacin revelou que foi internada aos 8 meses de gestação após apresentar um quadro de pré-eclâmpsia. A influenciadora aguarda a chegada de Sarah, primeira filha com Nasser Rodrigues, e passou os últimos dias na UTI.

"As semanas mais desafiadoras das nossas vidas! Era para ser só uma consulta de rotina de pré-natal… Eu mal poderia saber que a UTI seria a minha morada por esses últimos dias! [...] Minha gestação com 33 semanas até então foi muito linear, tranquila, pressão estável, nunca tive hipertensão, a Sarah crescendo muito bem e sem nenhuma complicação. Eu realmente não pude reclamar de nada. Mas para minha surpresa a tal da 'pré-eclâmpsia' chegou por aqui", relatou.

Andressa Ganacin comentou que a internação foi necessária para a realização de exames. "E sim, ela chegou chegando! A pré-eclâmpsia para quem não sabe, é uma condição que traz riscos altíssimos para a vida da mamãe e do bebê. Quando fomos medir a pressão na consulta… 17/10! E prontamente a Dra. Daniele me encaminhou com urgência para o Pronto Atendimento! fiz todos os exames, a pressão subia cada vez mais e mais, e os médicos já indicaram a minha internação na UTI para tomar as medicações necessárias para priorizar a minha saúde e a da Sarah também", disse.

"Foi assustador? Foi! Tive muito medo? Tive! Estão sendo dias de resiliência e incertezas? Sim! Mas nesses dias pudemos entender ainda mais que o controle de absolutamente TUDO está nas mãos de Deus! A gente acha que sabe do tempo das coisas… a gente espera deixar tudo 'perfeito'! O quarto ainda não está pronto, o chá de bebê não aconteceu, tinham milhares de coisas que eu queria estar resolvendo agora para a chegada da Sarah. Mas nós estamos aqui! Acolhendo que Deus está sobre o cuidado de tudo! E que nada mais tem tanta importância se não estivermos bem!"