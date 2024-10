Andressa Urach usa sutiã por baixo de jaqueta em Paris - Reprodução/Instagram

Andressa Urach usa sutiã por baixo de jaqueta em ParisReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2024 09:55 | Atualizado 08/10/2024 10:01

Rio - Andressa Urach, 36 anos, está curtindo as férias em Paris com o filho, Arthur Urach, e a nora, Gaby Ayala. Nesta terça-feira (8), ela escolheu um look ousado para visitar o Palácio de Versalhes: um sutiã rendado e calça preta.

fotogaleria

"Piriguete não sente frio… sensação de 10 graus em Paris e tô como???! Maria Antonieta está se revirando de inveja da verdadeira dona do Palácio de Versalhes!!!", escreveu ela na legenda.

Maria Antonieta foi uma rainha francesa, casada com Luís XVI, que morou no Palácio de Versalhes e foi morta na Revolução Francesa, quando perdeu a cabeça na guilhotina em 1793, aos 37 anos.

Urach tem ostentado durante sua viagem pela França. Ela comprou bolsas e artigos de luxo na grife Louis Vuitton e gastou muito com champanhe e alimentação.

Atualmente, Andressa Urach fatura alto produzindo conteúdo para plataformas voltadas para um público maior de idade. Ela terminou recentemente o namoro com o ator pornô Lucas Ferraz e brincou em uma das legendas de fotos postadas nos Stories. "Em Paris é mais gostoso de chorar".