Bruno Mars - Reprodução Instagram

Bruno MarsReprodução Instagram

Publicado 08/10/2024 14:28 | Atualizado 08/10/2024 14:35

Rio – Ex-namorada de Bruno Mars, Jessica Caban foi surpreendida por uma avalanche de comentários de fãs brasileiros em suas redes, nesta segunda-feira (7), questionando o motivo do término do relacionamento. A polêmica começou após o cantor declarar que está solteiro durante uma apresentação em São Paulo.



fotogaleria

"O Brasil inteiro quer saber o motivo do término, conta aí para nós? Muito diva", disse um internauta. "Ei, mulher, é verdade que você não está mais namorando com o Bruninho?", comentou outro fã do astro. Ao receber tantas mensagens de fãs do cantor, a modelo decidiu limitar os comentários de suas fotos no Instagram.



O cantor irá se apresentar nos dias 16, 19 e 20 de outubro no estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio, com a turnê 24k Magic.