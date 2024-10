Preta Gil - Reprodução Instagram

08/10/2024

Rio – Preta Gil, de 50 anos, negou rumores, nesta terça-feira (8), que a aliança que estaria usando seria de compromisso com alguém. A filha de Gilberto Gil contou que recebe diversas mensagens de internautas perguntando sobre o assessório.

A cantora explicou em seu Stories que a aliança ajuda em seu tratamento. "Recebo várias mensagens no direct me perguntando se essa aliança é de compromisso com alguém. É um medidor de frequência cardíaca, mapeia meu sono, minha atividade física, quantos degraus eu subi, quanto andei", explicou Preta.



"Está conectado no meu celular, e eu vejo tudo. Minha noite de sono, quantas horas eu dormi profundamente, quantas vezes levantei durante a noite. É muito bom. Eu tenho usado para ajudar no tratamento mesmo, recomendo. Não é aliança, não, gente", esclareceu ela.



Atualmente, a artista trata um câncer, após exames de rotina detectarem a volta de um tumor em quatro lugares diferentes do corpo.