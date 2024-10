Mansão de Marcio Garcia está à venda por R$ 250 milhões - Reprodução Instagram / YouTube

Mansão de Marcio Garcia está à venda por R$ 250 milhões

Publicado 08/10/2024 16:25 | Atualizado 08/10/2024 16:26

Rio - Descrita como "a melhor casa do Rio de Janeiro", a mansão do ator Marcio Garcia está à venda por 'apenas' US$50 milhões, ou R$ 250 milhões. Com mais de 6.000 metros quadrados, a propriedade, localizada no Joá, Zona Oeste do Rio, tem vista privilegiada para a Pedra da Gávea, sete suítes, 18 banheiros, três cozinhas, um escritório para até 20 pessoas e muito mais.

Cristiano Piquet, presidente da imobiliária Piquet Realty, é o responsável pela venda da mansão. "A Piquet Realty raramente anuncia imóveis fora dos EUA, mas quando a missão é vender a melhor casa do Rio, abrimos uma exceção. Conforto, privacidade e sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista incrível do mar e da Pedra da Gávea. A casa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Max, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para mini golfe", lista Cristiano.

Construída em área privilegiada, a mansão tem uma vista impressionante para a Pedra da Gávea. "O verde da floresta [da Tijuca] emenda com o gramado [do imóvel]. As casas estão abaixo da cota 100. Uma notícia boa também é que já está proibido construir nessa altitude", conta o ator. "Então a sua vista sempre vai ser do verde", acrescenta Cristiano. "Sempre", confirma Marcio Garcia.

Além da vista, a casa ainda conta com um acesso direto para uma praia privativa e um espaço de heliponto pronto para ser homologado. Com três entradas independentes, a propriedade é dividida em três núcleos. O primeiro, social, tem espaço para embarque/desembarque e acesso para a área de lazer, com um cinema que vira boate com isolamento acústico com capacidade para até 100 pessoas, academia completa, spa com sauna a vapor e hidromassagem, sala de TV e churrasqueira.

O segundo, corporativo, tem acesso direto para o escritório, que tem capacidade para até 20 pessoas trabalharem ao mesmo tempo. O espaço é equipado com recepção com pé direito duplo, salas de reunião e suítes para hóspedes

Já o terceiro, dos proprietários, dá acesso direto à casa principal, com anti-câmara para pedestres e entrada discreta. A mansão possui um hall de 50 metros quadrados, salão de estar para 12 pessoas, sala de jantar para 10 pessoas e uma sala de TV com vista para o jardim. São cinco suítes, todas com closet, banheira e ar-condicionado. Há ainda uma dependência para funcionários, com sala de TV e quartos com ar-condicionado, e uma área de lazer com uma piscina ozonizada de 25 metros, jacuzzi para 10 pessoas, gramado para mini golfe, meia quadra de basquete e tirolesa.

No total, a mansão possui sete suítes, 18 banheiros, academia, boate/cinema, piscina semiolímpica, paisagismo de Burle Max, 11 coqueiros, mangueiras, abacateiro e jabuticabeiras, três cozinhas completas com ar-condicionado, três portarias, sendo uma com elevador para até seis pessoas, escritório, hidromassagem, sauna, área para homologação de heliponto, gerador de energia, energia solar, estacionamento para 15 carros, automatização, caixas de som em todos os ambientes, churrasqueira e mais.