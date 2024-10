Eliana - Ju Coutinho/ Divulgação GNT

Eliana Ju Coutinho/ Divulgação GNT

Publicado 09/10/2024 08:44

Rio - Eliana, de 51 anos, exibiu o resultado do 'cabelo maluco' que fez na filha, Manuela, nesta quarta-feira (9). Nas imagens publicadas pela apresentadora no Instagram, a menina aparece com um penteado inspirado em um macarrão instantâneo. Divertida, a brincadeira virou febre nas escolas e redes sociais.

fotogaleria

"Amar é participar ao máximo das brincadeiras com quem a gente ama!! Já fiz muito cabelo maluco para o Arthur, agora é a vez da Manu. Colecionando memórias", escreveu Eliana na legenda.

Nos comentários, os famosos elogiaram o penteado. "Amei", disse Dani Calabresa. "Que demais", afirmou Tati Machado. "Que massa", disparou Sheila Carvalho.