Publicado 09/10/2024 23:07 | Atualizado 09/10/2024 23:10

Rio - Preta Gil usou seu Instagram nesta quarta-feira (09) para abordar as perguntas feitas pelos seguidores, curiosos sobre o fato de ela estar se exercitando com a bolsa de quimioterapia acoplada ao corpo.



"As pessoas estão me perguntando, 'Mas Preta, você estava fazendo mais cedo esteira e exercícios com a bolsinha de quimioterapia?'. Sim! Recomendação médica com o Leandro, que é personal da equipe de uma das minhas oncologistas", respondeu a cantora.