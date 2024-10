Juliette e Kaique Cerveny - reprodução Instagram

Juliette e Kaique Cerveny reprodução Instagram

Publicado 09/10/2024 22:39 | Atualizado 09/10/2024 22:53

Rio - Juliette Freire compartilhou com seus seguidores nesta quarta-feira (9) um momento de diversão ao lado de seu namorado, Kaique Cerveny. A ex-BBB e cantora decidiu descolorir os cabelos do atleta, criando um conteúdo que rapidamente ganhou repercussão entre os fãs.

fotogaleria

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, onde é acompanhada por mais de 30 milhões de pessoas, Juliette mostrou todo o processo de transformação do cabelo de Kaique. Com bom humor, ela justificou a escolha do dia de beleza: "Com vocês, mais um feito da minha TPM", escreveu a influenciadora.O momento de descontração continuou com Kaique fazendo piadas sobre o novo visual. "Torcer para não cair, né?", disse ele, em tom de brincadeira. Em outro momento, ele comentou: "Estou ficando calvo", ao avaliar o resultado. Na publicação do resultado final o atleta escreveu: "Escorregou tinta no cabelo", brincou ele.A transformação não passou despercebida pelos fãs de Juliette. A publicação recebeu uma enxurrada de comentários. "Nossa Barbie Profissões é cabeleireira nata. Ficou massa demais", disse uma seguidora. Outra comentou: "Meu Deus, eu estava tipo 'NÃÃÃOOO' no início, e no final eu fiquei 'UOOOU'”.Os comentários também incluíram elogios ao novo visual de Kaique. "Minha gente, quando a gente pensa que a pessoa não pode ficar mais bonita... Eles provam que você estava errado. Deus tem seus escolhidos mesmo viu", escreveu uma fã, destacando a beleza do atleta.